Стукалов считает, что Клаудиньо не утратил мотивацию

Бывший главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов прокомментировал игру полузащитника «Зенита» Клаудиньо в текущем сезоне.

— «Зенит» одержал тяжелую победу над «Ахматом». Вас не удивило, что у него возникли проблемы в матче с аутсайдером?

— Я проблем там не увидел. Они играли, как играли, должны были там выиграть. В Грозном всегда тяжело играть. Команда Ташуева тоже ищет свои шансы, но пока у них не получается.

— В матче с «Ахматом» у Клаудиньо зашкаливал брак. Что с ним происходит в этом сезоне? Утратил мотивацию?

— Ничего никто не утратил. У «Зенита» огромный потенциал. Почему не реализуется? Еще очень много времени. Самое интересное будет впереди, — приводит слова Стукалова «РБ Спорт».

В этом сезоне Клаудиньо провел 17 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.