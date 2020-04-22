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Хавбек «Урала» Ефремов стал отцом

19:05
Дмитрий Ефремов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Ефремов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Полузащитник «Урала» Дмитрий Ефремов стал отцом. У 25-летнего хавбека и его супруги Анастасии родилась дочка. Вес девочки — 3 кг, рост — 50 см.

В нынешнем сезоне Ефремов провел 5 матчей во всех турнирах.

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