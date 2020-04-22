Хавбек «Урала» Ефремов стал отцом

? Сегодня в семье полузащитника «Урала» Дмитрия Ефремова произошло пополнение — родилась дочка!



Вес девочки 3 кг, а рост 50 см. Желаем молодой семье — Дмитрию и его супруге Анастасии — сил и терпения в процессе воспитания, а дочке — крепкого здоровья! pic.twitter.com/grewigAv2A