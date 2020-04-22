Хавбек «Урала» Ефремов стал отцом
19:05
Полузащитник «Урала» Дмитрий Ефремов стал отцом. У 25-летнего хавбека и его супруги Анастасии родилась дочка. Вес девочки — 3 кг, рост — 50 см.
В нынешнем сезоне Ефремов провел 5 матчей во всех турнирах.
? Сегодня в семье полузащитника «Урала» Дмитрия Ефремова произошло пополнение — родилась дочка!— ФК Урал (@FCURAL) April 22, 2020
Вес девочки 3 кг, а рост 50 см. Желаем молодой семье — Дмитрию и его супруге Анастасии — сил и терпения в процессе воспитания, а дочке — крепкого здоровья! pic.twitter.com/grewigAv2A