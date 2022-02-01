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Сегодня, 09:53

Иванов о возвращении Шатова: «Всегда говорил, что будем рады видеть его в «Урале»

Президент «Урала» Иванов поздравил Шатова с возвращением в команду
Виктория Кравченко

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о подписании контракта с хавбеком Олегом Шатовым. О возвращении футболиста в уральский клуб стало известно сегодня, 1 февраля.

«Рад, что Олег вновь стал игроком «Урала». Пока подписали контракт до конца нынешнего сезона. Посмотрим, как завершим сезон, как Олег будет себя чувствовать, и тогда уже будем строить дальнейшие планы. Олег — родной футболист для нас. Всегда говорил, что будем рады видеть его в родном клубе. Желаем Олегу удачных матчей и обходиться без травм!» — цитирует Иванова официальный сайт «Урала».

Помимо «Урала» и «Рубина», Шатов также играл за «Анжи», «Зенит» и «Краснодар». В составе сборной России он выступал с 2012 по 2016 год.

«Урал» после 18 туров РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Олег Шатов
ФК Урал
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Хавбек Олег Шатов прокомментировал возвращение в «Урал»
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 10 1 2
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Александр Соболев

Спартак

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