Иванов о возвращении Шатова: «Всегда говорил, что будем рады видеть его в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о подписании контракта с хавбеком Олегом Шатовым. О возвращении футболиста в уральский клуб стало известно сегодня, 1 февраля.

«Рад, что Олег вновь стал игроком «Урала». Пока подписали контракт до конца нынешнего сезона. Посмотрим, как завершим сезон, как Олег будет себя чувствовать, и тогда уже будем строить дальнейшие планы. Олег — родной футболист для нас. Всегда говорил, что будем рады видеть его в родном клубе. Желаем Олегу удачных матчей и обходиться без травм!» — цитирует Иванова официальный сайт «Урала».

Помимо «Урала» и «Рубина», Шатов также играл за «Анжи», «Зенит» и «Краснодар». В составе сборной России он выступал с 2012 по 2016 год.