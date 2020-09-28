РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Хавбек «Краснодара» Олссон стал отцом

11:10

У полузащитника «Краснодара» Кристоффера Олссона родился сын, сообщает пресс-службы «быков».

«Поздравляем Кристоффера с прибавлением в семействе. Желаем счастья молодым родителям, крепкого здоровья малышу и маме! Пусть ребенок растет крепким и сильным, смелым и отважным, как настоящий «бык»!» — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне 25-летний швед провел 9 матчей за «быков» и сделал две результативные передачи. Олссон выступает за российскую команду с 2019 года.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 78109
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир