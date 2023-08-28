Хавбек «Ахмата» Бериша рассказал, что отказался бы даже от перехода в «Зенит»

«У меня были предложения от клубов РПЛ, но я не могу покинуть «Ахмат». Я очень уважаю свой клуб, это мой дом. Я принял решение — завершу свою профессиональную карьеру в Грозном.

Даже если «Зенит» завтра сделает мне предложение, я им откажу. Свое решение не буду менять — играю только за «Ахмат», и точка!» — цитирует Беришу «РБ Спорт».

Футболист играет за «Ахмат» с января 2017 года, куда он перешел из «Анжи» за 2,5 миллиона евро. В этом сезоне РПЛ хавбек провел 6 матчей и стал автором 1 забитого мяча и 2 голевых передач.