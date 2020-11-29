Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в 16-м туре Тинькофф-РПЛ.

— Интенсивная, агрессивная игра с двух сторон, — сказал Хацкевич. — В первом тайме «Спартак» больше атаковал, но мы пытались навязать борьбу. После перерыва «Ротор» атаковал гораздо больше, имел моменты, которые, к сожалению, не удалось реализовать. В первом круге мы играли в более оборонительный футбол. Сейчас, исходя из состояния игроков, решили сыграть с двумя форвардами. Особого и выбора не было в связи с потерями. В какой-то мере тактика себя оправдала, не хватило только забитого мяча. (Константин Алексеев)