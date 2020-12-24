Хацкевич назвал лучших игроков РПЛ

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич объяснил, почему в тройку лучших футболистов 2020 года включил полузащитника ЦСКА Николу Влашича, форварда «Зенита» Артема Дзюбу и хавбека «Локомотива» Гжегожа Крыховяка.

— Влашич блестяще провел первую часть сезона, — отметил Хацкевич. — Дзюба из категории футболистов, которые делают разницу. Почти в каждом матче приносит пользу команде, лидер чемпионата по системе «гол+пас». Ну а игровой стиль Крыховяка мне всегда импонировал. Именно на нем в «Локомотиве» держится центр поля.

— Вам не кажется, что Крыховяк сбавил по сравнению с прошлым сезоном?

— Возможно. Но ниже определенного уровня все равно не опускается. Надо видеть, как он ведет игру команды. Как его слушаются партнеры. Как выкладывается с первой до последней минуты. На матч с «Ротором» Крыховяк вышел таким заведенным, что я был поражен. Правда, в концовке его спровоцировали на вторую желтую. (Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Хацкевича — на сайте «СЭ»