Перейра прокомментировал уход с поста главы департамента судейства РФС

Витор Перейра прокомментировал уход с поста главы департамента судейства РФС.

«За последние месяцы командой департамента была проделана работа по подготовке всех необходимых стратегических документов, включая общий план развития судейского корпуса в России, образовательные и другие инициативы. Не сомневаюсь, что все намеченные планы продолжат реализовываться. Благодарю РФС и надеюсь, что в будущем мы сможем вернуться к взаимодействию», — приводит слова Перейры официальный сайт РФС.

15 марта контракт Перейры с РФС был прекращен по взаимному согласию сторон. Португальский специалист возглавлял департамент судейства РФС с сентября 2021 года. До переезда в Россию он работал в судейских комитетах УЕФА.