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Сегодня, 10:25

Гаджиев назвал потерю Мозеса на полгода ударом для «Спартака»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о травме полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса.

31-летний нигериец получил повреждение ахиллова сухожилия в игре 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Футболист пропустит около полугода.

«Мозес — большой игрок, потеря исполнителя такого уровня — это серьезный удар. Но не могу сказать, что он определял игру «Спартака», сейчас сложно найти того, кто бы ее определял. Вот Клаудиньо — это системообразующий футболист в «Зените», а про Мозеса такого сказать не могу.
Повторюсь, сильный исполнитель, которого будет не хватать. У Питера скамейка более серьезная, но все равно существенной потерей можно назвать травму бразильца. Фланговые игроки редко когда становятся более значимыми, а вот те, кто действует ближе к центру, ценятся выше», — приводит Betonmobile слова Гаджиева.

В сезоне-2022/23 Мозес забил 2 гола в 4 матчах за «Спартак».

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-mozes-bolshoy-igrok-poterya-ispolnitelya-takogo-urovnya-eto-udar
Виктор Мозес
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ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
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