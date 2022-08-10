Гаджиев назвал потерю Мозеса на полгода ударом для «Спартака»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о травме полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса.

31-летний нигериец получил повреждение ахиллова сухожилия в игре 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Футболист пропустит около полугода.

«Мозес — большой игрок, потеря исполнителя такого уровня — это серьезный удар. Но не могу сказать, что он определял игру «Спартака», сейчас сложно найти того, кто бы ее определял. Вот Клаудиньо — это системообразующий футболист в «Зените», а про Мозеса такого сказать не могу.

Повторюсь, сильный исполнитель, которого будет не хватать. У Питера скамейка более серьезная, но все равно существенной потерей можно назвать травму бразильца. Фланговые игроки редко когда становятся более значимыми, а вот те, кто действует ближе к центру, ценятся выше», — приводит Betonmobile слова Гаджиева.

В сезоне-2022/23 Мозес забил 2 гола в 4 матчах за «Спартак».