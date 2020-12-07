Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, недавно завершивший карьеру, посетил матч 17-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Арсенал» (1:0), сообщает пресс-служба московского клуба. Фотография бойца появилась среди снимков болельщиков бело-голубых.

5 декабря Хабиб также посетил матч РПЛ «Спартак» — «Тамбов» (5:1). Нурмагомедов является болельщиком красно-белых. После 17 туров РПЛ «Динамо» занимает 4 место в турнирной таблице.