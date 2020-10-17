Гжегож Крыховяк: «Зе Луиш будет очень важным игроком для «Локомотива», он сегодня показал это»
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк подвел итоги матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:0).
— Игра после сборной всегда тяжелая, — сказал Крыховяк в эфире телеканала «Матч Премьер». — Но важно, что мы взяли 3 очка. Чтобы победить, нужно хорошо играть в обороне.
Зе Луиш будет очень важным игроком. Он сегодня показал это. Конечно, надо время, но он знает, как играть в России. Думаю, он быстро впишется.
Мы готовы к плотному графику. У нас 20 игроков, готовых играть.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.