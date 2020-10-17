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Гжегож Крыховяк: «Зе Луиш будет очень важным игроком для «Локомотива», он сегодня показал это»

21:46
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк подвел итоги матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:0).

— Игра после сборной всегда тяжелая, — сказал Крыховяк в эфире телеканала «Матч Премьер». — Но важно, что мы взяли 3 очка. Чтобы победить, нужно хорошо играть в обороне.

Зе Луиш будет очень важным игроком. Он сегодня показал это. Конечно, надо время, но он знает, как играть в России. Думаю, он быстро впишется.

Мы готовы к плотному графику. У нас 20 игроков, готовых играть.

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