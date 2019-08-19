Гус Тил: «Я играл бы одинаково, если бы пришел как свободный агент или за 18 миллионов евро»

Полузащитник «Спартака» Гус Тил в интервью «СЭ» перед дерби с ЦСКА заявил, что не обращает внимание на звание самого дорогого приобретения в истории московского клуба. Сумма трансфера 21-летнего голландца оценивается в 15 миллионов евро плюс возможные бонусы.

— Каково ощущать себя самой дорогой покупкой в истории «Спартака»? — вопрос Тилу от обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера. — Когда-то в вашем положении был аргентинский нападающий Фернандо Кавенаги, и такой статус его сильно сковал.

— Такие вещи больше волнуют прессу. Сам же я играл бы одинаково, если бы пришел как свободный агент или за 18 миллионов евро. Всегда стараюсь показать максимум того, что умею. И моя цель в любом случае помочь «Спартаку» добиться успехов. Но я понимаю, что большая сумма повышает планку ожиданий от меня. Нельзя, чтобы серьезные деньги платились ни за что.

Полностью интервью Гуса Тила — здесь