Гус Тил: "Я хочу в "Спартак"

Атакующий полузащитник АЗ Гус Тил выразил желание перейти в "Спартак", сообщает telegraaf.nl.

- Я хочу в "Спартак", - цитирует издание футболиста.

Одна из причин - разница в зарплате. Отмечается, что Квинси Промес зарабатывал в год около 5 миллионов евро, тогда как потолок зарплаты в АЗ варьируется от 250 до 350 тысяч евро. Сообщается, что с Тилом может быть заключен как контракт на 4 года, так и по схеме "4+1". Однако АЗ пока не настроен расставаться с полузащитником.

В составе основной команды АЗ 21-летний Тил провел 95 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 11 голевых передач. Контракт футболиста с голландским клубом будет действовать до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 6 миллионов евро. Весной московский клуб уже интересовался голландцем, но трансфер так и не состоялся.