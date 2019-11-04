Гус Тил: «Понимаем, что делать, но не до конца получается»
19:58
Полузащитник «Спартака» Гус Тил в перерыве матча 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» рассказал, что нужно команде сделать, чтобы изменить ход встречи.
— Мы понимаем, что делать, но не до конца получается. Нужно перестроиться и забивать, — сказал Тил в эфире «Матч Премьер».
После пропущенного мяча нужно было активнее идти вперед. Поэтому стало больше перестроений.
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