Гус Тил подпишет с ПСВ контракт на четыре года
Полузащитник «Спартака» Гус Тил продолжит карьеру в ПСВ, сообщает Voetbal International.
Клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере 24-летнего футболиста. «Спартак» получит от ПСВ максимум 4 миллионов евро (с учетом возможных бонусов).
Сам Тил уже согласовал контракт с клубом на четыре года. Футболист не был заинтересован в возвращении в «Спартак».
В прошлом сезоне Тил забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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15
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
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|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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