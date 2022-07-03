Гус Тил подпишет с ПСВ контракт на четыре года

Полузащитник «Спартака» Гус Тил продолжит карьеру в ПСВ, сообщает Voetbal International.

Клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере 24-летнего футболиста. «Спартак» получит от ПСВ максимум 4 миллионов евро (с учетом возможных бонусов).

Сам Тил уже согласовал контракт с клубом на четыре года. Футболист не был заинтересован в возвращении в «Спартак».

В прошлом сезоне Тил забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.