Агент Комличенко заявил о желании игрока работать с Валерием Карпиным
Агент Александр Клюев, представляющий интересны нападающего «Динамо» Николая Комличенко, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.
«Без комментариев. Все вопросы к «Динамо». Пока все еще ничего не ясно. Вся информация будет позже. Ранее сообщалось, что у Николая есть желание работать с Валерием Георгиевичем? Да, так оно и есть. Ничего не изменилось», — сказал Клюев «СЭ».
По итогам минувшего сезона РПЛ «Ростов» занял девятое место, набрав 38 очков в 30 матчах. «Динамо» завершило чемпионат России на третьем месте (53 очка).
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