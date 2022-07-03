Агент Комличенко заявил о желании игрока работать с Валерием Карпиным

Агент Александр Клюев, представляющий интересны нападающего «Динамо» Николая Комличенко, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Без комментариев. Все вопросы к «Динамо». Пока все еще ничего не ясно. Вся информация будет позже. Ранее сообщалось, что у Николая есть желание работать с Валерием Георгиевичем? Да, так оно и есть. Ничего не изменилось», — сказал Клюев «СЭ».

По итогам минувшего сезона РПЛ «Ростов» занял девятое место, набрав 38 очков в 30 матчах. «Динамо» завершило чемпионат России на третьем месте (53 очка).