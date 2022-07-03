Бистрович получил травму и покинул расположение ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович получил травму и покинул расположение команды, сообщает пресс-служба клуба.
У полузащитника небольшое повреждение одной из мышц бедра. Он продолжит лечение в Хорватии.
«На данный момент Кристиян не уведомлял клуб о решении воспользоваться поправкой ФИФА и приостановить контракт. При этом ПФК ЦСКА ведет переговоры с несколькими клубами, которые хотят взять футболиста в аренду», — говорится в заявлении ЦСКА.
Ориентировочный срок восстановления футболиста — около 10 дней. После прохождения курса стартовой терапии в Новогорске с разрешения главного тренера он отправился в Хорватию, где продолжит восстановление по программе, разработанной медицинским штабом команды.
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12
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13
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|0
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14
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|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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16
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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