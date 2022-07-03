Бистрович получил травму и покинул расположение ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович получил травму и покинул расположение команды, сообщает пресс-служба клуба.

У полузащитника небольшое повреждение одной из мышц бедра. Он продолжит лечение в Хорватии.

«На данный момент Кристиян не уведомлял клуб о решении воспользоваться поправкой ФИФА и приостановить контракт. При этом ПФК ЦСКА ведет переговоры с несколькими клубами, которые хотят взять футболиста в аренду», — говорится в заявлении ЦСКА.

Ориентировочный срок восстановления футболиста — около 10 дней. После прохождения курса стартовой терапии в Новогорске с разрешения главного тренера он отправился в Хорватию, где продолжит восстановление по программе, разработанной медицинским штабом команды.