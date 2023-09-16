Гуренко уверен, что «Локомотив» будет бороться за топ-3 по итогам сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил вероятность попадания железнодорожников в топ-5 по итогам текущего сезона РПЛ.

«За пятерку, я считаю, даже обсуждать не надо. Потому что «Локомотив» еще весной показал, что у него сильный состав. Есть определенный недобор где-то, может, это связано с тем, что были большие авансы и ребята подумали, что будет так все легко. Но команда реально претендует бороться за топ-3», — цитирует Гуренко Vprognoze.ru.

На данный момент «Локомотив» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 12 очков. В 8-м туре РПЛ московская команда на своем поле примет «Оренбург». Матч пройдет 17 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.