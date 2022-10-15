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Сегодня, 09:15

Гуренко — о Галактионове: «Не уверен, что это именно тот тренер, который нужен сейчас «Локо»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью «СЭ» скептически оценил возможное назначение в клуб Михаила Галактионова.

— Основной кандидат на пост главного тренера «Локомотива» — Михаил Галактионов. Как вам такой вариант?

— Спорный. Мягко говоря. Не уверен, что это именно тот тренер, который нужен сейчас «Локомотиву». У Галактионова мало опыта, в топовых клубах прежде не работал. «Нижний» на качественно новый уровень тоже пока не вывел. Разве «Оренбург» лучше укомплектован? Нет! Но набрал на пять очков больше.

Или «Крылья» возьмем. Да, спотыкаются, но команда узнаваемая! Со своим игровым почерком. Как и «Ахмат» времен Талалаева. Переоденут майки — все равно ни с кем не спутаешь. А «Нижний» не впечатляет, играет с перепадами.

Тин Едвай. Сергей Гуренко: «Едвай — это катастрофа! Семин такого защитника давно бы выгнал»

Сергей Гуренко
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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