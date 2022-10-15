Гуренко — о Галактионове: «Не уверен, что это именно тот тренер, который нужен сейчас «Локо»

Экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью «СЭ» скептически оценил возможное назначение в клуб Михаила Галактионова.

— Основной кандидат на пост главного тренера «Локомотива» — Михаил Галактионов. Как вам такой вариант?

— Спорный. Мягко говоря. Не уверен, что это именно тот тренер, который нужен сейчас «Локомотиву». У Галактионова мало опыта, в топовых клубах прежде не работал. «Нижний» на качественно новый уровень тоже пока не вывел. Разве «Оренбург» лучше укомплектован? Нет! Но набрал на пять очков больше.

Или «Крылья» возьмем. Да, спотыкаются, но команда узнаваемая! Со своим игровым почерком. Как и «Ахмат» времен Талалаева. Переоденут майки — все равно ни с кем не спутаешь. А «Нижний» не впечатляет, играет с перепадами.