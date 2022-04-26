Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:57

Гурам Аджоев прокомментировал слух об увольнении из «Арсенала»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба. Ранее об этом сообщил «РБ Спорт».

«Поговорите с тем, кто такое пишет. Я сейчас нахожусь на поле, на тренировке. Позвоните тем, кто это пишет. Я не говорю, что я ухожу», — сказал Аджоев «СЭ».

Специалист является президентом тульской команды с 2016 года.

«Арсенал» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 26 матчах. Последний раз команда выигрывала 5 декабря 2021 года, тогда она победила «Химки» со счетом 2:1.

РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
Гурам Аджоев
3
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Когда лучше поехать на дачу на майские праздники?
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Хвича сделал селфи с фанатом на поле, Гигович подрался, Ларссон отличился в Швеции. Как играют легионеры, уехавшие из РПЛ
Бышовец считает, что Семаку пока не стоит уезжать на работу за рубеж
В КДК РФС объяснили дисквалификации Родригау и Кухту
РПЛ: «Ахмат» отозвал письмо с просьбой о переносе матча с ЦСКА
РПЛ обсуждает с «Ахматом» и ЦСКА возможность переноса матча 27-го тура
«Надеемся на понимание РПЛ». «Ахмат» — о просьбе перенести матч с ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ветеран «Спартака» Мирзоян положительно оценил заявление Федуна о «Спартаке»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости