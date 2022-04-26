Гурам Аджоев прокомментировал слух об увольнении из «Арсенала»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба. Ранее об этом сообщил «РБ Спорт».

«Поговорите с тем, кто такое пишет. Я сейчас нахожусь на поле, на тренировке. Позвоните тем, кто это пишет. Я не говорю, что я ухожу», — сказал Аджоев «СЭ».

Специалист является президентом тульской команды с 2016 года.

«Арсенал» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 26 матчах. Последний раз команда выигрывала 5 декабря 2021 года, тогда она победила «Химки» со счетом 2:1.