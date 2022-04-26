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Ветеран «Спартака» Мирзоян положительно оценил заявление Федуна о «Спартаке»

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Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление владельца красно-белых Леонида Федуна о том, что он не собирается продавать клуб и покидать Россию.

«Я к этому отношусь положительно, — сказал Мирзоян корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну. — Эти люди в последнее время очень много вкладывают в «Спартак», сделали великолепную инфраструктуру, стадион построили. То, что команда не дает результат, это уже другой вопрос. Люди остались, это естественно, зачем они должны уезжать из России? Я считаю, что они много сделали для государства. Тем более «Спартак» всегда хотел иметь свой стадион. Сейчас он имеет свой дом. Я всегда отношусь положительно ко всем людям, которые не уезжают из своей страны».

Ранее появилась информация, что Федун, который приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году, может продать клуб иностранным инвесторам.

После 26 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице. Красно-белые вышли в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и сыграют с «Енисеем» на своем поле.

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