Гурам Аджоев: «Предлагаю зафиксировать таблицу по результатам первого круга, чтобы соблюсти спортивный принцип»
Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев объяснил «СЭ» свою позицию по поводу досрочного завершения РПЛ. По его словам, итоговые места команд необходимо утвердить по итогам первого круга.
— Почему вы предлагаете зафиксировать результаты чемпионата по итогам первого круга?
— Все из-за спортивного принципа. Мое мнение — самый оптимальный и правильный вариант, когда каждый сыграл с каждым хотя бы по разу, неважно — дома или на выезде. После 22 туров у кого-то лучше календарь, у кого-то хуже, а мы успели сыграть со всеми лидерами.
— Ваша позиция связана с тем, что после первого круга «Арсенал» в шестерке?
— Честно говоря, только вчера об этом узнал. Наша позиция не связана с местом, все дело в спортивном принципе. В оставшихся восьми турах таблица могла измениться. Мы уже сыграли со всеми лидерами.
— Шестое место может дать право на выход в Лигу Европы, если Кубок России не доиграют.
— Только в случае, если кубок отменят или его выиграет «Зенит». К тому же участие в еврокубках предусматривает расходы, и к этому надо быть готовым. (Евгений Белоусов)