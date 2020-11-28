Гудиев: «Ахмат» хотел выиграть и у «Зенита», и у «Локомотива». Не сложилось"
Вратарь «Ахмата» Виталий Гудиев после ничьей с «Локомотивом» (0:0) в 16-м туре Тинькофф-РПЛ отметил действия партнеров по команде.
— Ребята молодцы, бились. Сложный матч был. Благодарен защитникам и всем партнерам по команде, — сказал Гудиев в эфире «Матч премьер». — Мы хотели выиграть матч, и у «Зенита», и в «Локомотива». Не сложилось. Но это серьезный соперник, имеем, что имеем.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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