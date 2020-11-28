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Гудиев: «Ахмат» хотел выиграть и у «Зенита», и у «Локомотива». Не сложилось"

21:07
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Вратарь «Ахмата» Виталий Гудиев после ничьей с «Локомотивом» (0:0) в 16-м туре Тинькофф-РПЛ отметил действия партнеров по команде.

— Ребята молодцы, бились. Сложный матч был. Благодарен защитникам и всем партнерам по команде, — сказал Гудиев в эфире «Матч премьер». — Мы хотели выиграть матч, и у «Зенита», и в «Локомотива». Не сложилось. Но это серьезный соперник, имеем, что имеем.

Ахмат — Локомотив

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