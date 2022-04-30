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«Российские спортсмены не должны страдать». Президент УЕФА хочет снять бан с наших команд?

Чеферин заявил, что санкции УЕФА не направлены против спортсменов из России
Отдел футбола «СЭ»
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Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Важная цитата от Александра Чеферина.

Что случилось

В субботу по российским медиа разошлась важная цитата президента УЕФА Александра Чеферина из интервью, которое он еще в середине апреля дал словенскому изданию Vecer. Изначально интервью осталось незамеченным, а актуальности ему придал хорватский сайт 24sata, который сейчас выпустил новость с этими словами.

Александер Чеферин. Президент УЕФА Чеферин о санкциях к России: «Спортсмены не должны страдать»

Вот что, по версии коллег из Загреба, сказал Чеферин:

«Российские спортсмены чувствуют на себе ограничения, хотя и не виноваты в происходящем. Поэтому следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа. Спортсмены не должны страдать».

И добавил: «УЕФА в ближайшее время вынесет решение по поводу того, смогут ли российские команды играть в европейских соревнованиях».

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили наши клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Из-за этого национальная команда не смогла принять участие в стыковом турнире за право выхода в финальную часть ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Также из-за этих санкций «Спартак» не сыграл против «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги Европы.

РФС подал иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), пытаясь оспорить эти решения. Помимо прочего, футбольный союз обратился в CAS с апелляциями, чтобы до того как будет вынесен вердикт по этому делу, российские команды могли принимать участие в соревнованиях ФИФА и УЕФА, однако их отклонили. Рассмотрение же дела по существу ожидается только в мае.

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Почему это важно

Европейский сезон-2021/22 заканчивается, и УЕФА нужно определяться со структурой еврокубков-2022/23. А именно: выступят там российские и белорусские клубы или нет. Ведь нынешнее отстранение действует до дальнейшего уведомления, однако странно снимать бан в момент, когда параметры нового розыгрыша уже утверждены.

Кроме того, уже в июне начинается новый розыгрыш Лиги наций, где должна принять участие наша сборная, которая попала в группу с Исландией, Израилем и Албанией. Согласно календарю, уже 2 июня состоятся матчи 1-го тура.

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Ключевые даты — это 10 мая, когда в Вене состоится заседание исполкома УЕФА, и 11 мая, когда там же пройдет ежегодный конгресс европейского футбольного союза.

Пока на сайте УЕФА указаны следующие основные вопросы, стоящие в повестке конгресса:

— Отчет президента и исполнительного комитета УЕФА и отчет администрации УЕФА за сезон-2020/21.

— Финансовые вопросы — утверждение финансового отчета и финансовых отчетов за финансовый 2020/21 год и утверждение бюджета на финансовый 2022/23 год.

— Обновленная информация о комитетах УЕФА.

— Ратификация новых членов органов УЕФА по отправлению правосудия.

Публичное высказывание фигуры уровня Чеферина о том, что «следует проявить добрую волю» и «спортсмены не должны страдать», можно рассматривать как позитивный, хотя и пока ничего не гарантирующий сигнал. По крайней мере, эти слова дают надежду на то, что ситуация с европейским будущим российских команд не так однозначна, как это может казаться.

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