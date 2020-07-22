Губерниев отреагировал на выход «Химок» в РПЛ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении «Химок» выступать в РПЛ в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что клуб откажется от возможности из-за финансовых проблем.

— «Химки» в РПЛ! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Решение принято, молодцы, заслужили. Рад за тренера Юрана, хоть он и начал испытывать легкое головокружение от успехов. Истинный Моуринью!

Команде нужны серьезные спонсоры, считал и считаю: бюджетные деньги области и города нельзя тратить на серьезный футбол. Не забываем, фундамент успехов «Химок» заложил Андрей Талалаев, он себя обязательно покажет. Жаль Самару, но таков регламент. «Химкам» успеха, Сходня всегда рядом и внимательно следит.