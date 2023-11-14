Губерниев о словах Березуцкого: «Я бы посмотрел на Василия в «Барселоне»

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на призыв бывшего экс-футболиста сборной России Василия Березуцкого уезжать за границу для развития карьеры.

«Почему Березуцкий сам в свое время не уехал, чтобы развиваться? Да, он реализовал себя в клубе, стал обладателем Кубка УЕФА и неплохо играл в сборной. Но на игрока такого уровня мне было бы интересно посмотреть, как он реализует себя в топ-чемпионате, — приводит слова комментатора Sport24. — Он прав в том, что нужно играть там, где самые сильные. Но кто будет брать наших футболистов, которые играют слабо и плохо? И почему он оставался здесь в тепличных условиях, а не показал всем пример развития в топ-чемпионатах? Мне было бы интересно посмотреть Березуцкого в «Барселоне».

Ранее 41-летний Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны, чтобы развиваться.