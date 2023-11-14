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Сегодня, 16:02

Губерниев о словах Березуцкого: «Я бы посмотрел на Василия в «Барселоне»

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Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на призыв бывшего экс-футболиста сборной России Василия Березуцкого уезжать за границу для развития карьеры.

«Почему Березуцкий сам в свое время не уехал, чтобы развиваться? Да, он реализовал себя в клубе, стал обладателем Кубка УЕФА и неплохо играл в сборной. Но на игрока такого уровня мне было бы интересно посмотреть, как он реализует себя в топ-чемпионате, — приводит слова комментатора Sport24. — Он прав в том, что нужно играть там, где самые сильные. Но кто будет брать наших футболистов, которые играют слабо и плохо? И почему он оставался здесь в тепличных условиях, а не показал всем пример развития в топ-чемпионатах? Мне было бы интересно посмотреть Березуцкого в «Барселоне».

Ранее 41-летний Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны, чтобы развиваться.

Источник: Sport24
Василий Березуцкий
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Пари Нижний Новгород

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