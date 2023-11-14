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Сегодня, 15:57

Семшов: «Краснодар» был стабильнее в первой части сезона, чем другие команды»

Семшов подвел итоги первого круга в РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Участник трех чемпионатов Европы в составе сборной России Игорь Семшов подвел итоги первого круга в РПЛ.

«Плотность в таблице связана с тем, что уровень команд немного вырос. Лидеры стали терять очки, и у них не было сбалансированного состава. Для болельщиков это хорошо, когда есть такая плотность, и в каждом туре могут происходить изменения в турнирной таблице. Неожиданно ли, что «Краснодар» является лидером после первого круга? Нет, «Краснодар» был более стабилен в первой части сезона, чем другие команды. Важно, как начать чемпионат. У «Краснодара» стабильный состав, больших вливаний летом не было. Хорошо, что есть конкуренция за первое место в РПЛ, но надо смотреть чемпионат весной. Основная борьба за чемпионство начнется, когда останется мало туров», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

После 15 матчей «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. На втором месте — «Зенит» (30 очков). Замыкает тройку «Динамо» (25 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-krasnodar-by-l-stabil-nee-v-pervoj-chasti-sezona-chem-drugie-komandy/
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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