Семшов: «Краснодар» был стабильнее в первой части сезона, чем другие команды»

Участник трех чемпионатов Европы в составе сборной России Игорь Семшов подвел итоги первого круга в РПЛ.

«Плотность в таблице связана с тем, что уровень команд немного вырос. Лидеры стали терять очки, и у них не было сбалансированного состава. Для болельщиков это хорошо, когда есть такая плотность, и в каждом туре могут происходить изменения в турнирной таблице. Неожиданно ли, что «Краснодар» является лидером после первого круга? Нет, «Краснодар» был более стабилен в первой части сезона, чем другие команды. Важно, как начать чемпионат. У «Краснодара» стабильный состав, больших вливаний летом не было. Хорошо, что есть конкуренция за первое место в РПЛ, но надо смотреть чемпионат весной. Основная борьба за чемпионство начнется, когда останется мало туров», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

После 15 матчей «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. На втором месте — «Зенит» (30 очков). Замыкает тройку «Динамо» (25 очков).