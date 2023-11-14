Агент Тормены назвал футболиста одним из лучших защитников в РПЛ

Футбольный агент Рафаэль Норманд, представляющий интересы защитника «Краснодара» Витора Тормены, поделился мнением о выступлении своего клиента в первом круге РПЛ.

«Тормена показывает сильный футбол, он доволен, прежде всего, игрой всей команды. Думаю, он один из лучших центральных защитников РПЛ. Мы все очень рады за него», — приводит слова Норманда «РБ Спорт».

27-летний бразилец выступает за «Краснодар» с августа 2023 года. За клуб он провел 13 матчей и не отметился результативными действиями.