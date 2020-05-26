Грузия, «Ротор» или «Сочи»? Экс-спартаковец пока не определился с новым клубом

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе не заключил контракт ни с одним из грузинских клубов. Переговоры велись с двумя «Динамо» — тбилисским и батумским. Теперь в Грузии сообщают, что 27-летний хавбек может вернуться в Россию. Интерес к нему проявили «Ротор» и «Сочи».

Ананидзе выступал за «Спартак» с 2009 по 2019 год. Кроме того, в ходе карьеры он также играл за «Ростов» и «Крылья Советов». 22 января 2020-го он прилетел в Ларнаку, где фактически базируется «Анортосис», и вскоре заключил контракт с кипрским клубом до конца сезона. Грузинский футболист успел провести за команду Темури Кецбаи девять матчей (шесть из них в чемпионате). В марте Джано получил травму, неудачно столкнувшись на тренировке с партнером.

Чемпионат Кипра досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, а вот матчи грузинской лиги планируют возобновить. Ананидзе уже выступал в сезоне-2019/20 за две команды — «Спартак» и «Анортосис». Но это не помешало бы ему сыграть в этом сезоне за третью, но только в Грузии, так как чемпионат этой страны проводится по иной схеме — «весна-осень». (Александр Бобров)