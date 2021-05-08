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«Уфа» — «Зенит»: Беленов отбил удар Азмуна с пенальти

14:51
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не смог забить пенальти в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы». Голкипер уфимцев Александр Беленов справился с ударом иранца в уже добавленное к первому тайму время.

Главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР.

Уфа — Зенит

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