Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана рассказал о жизни в России и самом страшном выезде.

— Если честно, то Россия меня очень удивила! Когда я готовился к поездке, то мне рассказывали разные байки. Было очень страшно, — сказал аргентинец в интервью Sport24. — Мне представлялась страна, где все очень тяжело. Но в итоге все оказалось иначе. Санкт-Петербург — красивый город, где есть все, что только пожелаешь. По стилю город с Невы напоминает Аргентину. Но каждый человек любит свою страну, и лично мне больше нравится Аргентина. Допускаю, что в России жизнь более спокойная и надежная, но родина есть родина.

Что меня шокировало? Не знаю, какое правильное слово подобрать... Грозный вызывает немного страха. Каждый раз, когда мы туда едем, видно, что это очень сложный город, так что мне как-то не по себе.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Маммана провел 5 матчей в составе «Сочи», где играет в аренде из «Зенита».