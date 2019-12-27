Григорий Иванов: «Всегда говорил, что Егоров не справляется со своей работой. Отставка должна была случиться, рано или поздно»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова в отставку.

— Я всегда говорил, что Александр Егоров не справляется со своей работой, — сказал Иванов. — Видимо, он рано захотел стать руководителем, или его рано назначили на этот пост. Мое мнение — Егоров не справился, бывает, что у кого-то что-то не получается. Надо пожелать Александру удачи на другом поприще. Может, он будет инспектировать, или растить молодых судей, которых у нас нехватка. Егоров — опытный арбитр и может помочь. Я не обрадовался, когда узнал информацию о его уходе с поста главы департамента судейства, принял это как должное. У судейского корпуса было много ошибок в этом году, были непонятные назначения. Эта отставка рано или поздно должна была случиться. Остается только пожелать Егорову удачи. У нас очень многие не раз становились главами судейского комитета, так что и у него еще все может случиться. Сейчас он наберется опыта... Егорова тоже нужно понять, все-таки его из огня да в полымя кинули. Непросто спрашивать со своих же товарищей, с которыми недавно ел один хлеб, а теперь руководишь ими. Это мои домыслы, но мне кажется? что у Егорова не очень получалось спрашивать с о своих товарищей.

47-летний Егоров возглавлял департамент судейства и инспектирования с мая 2018 года. (Иван Торопцев)