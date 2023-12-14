Григорий Иванов включил футболиста «Урала» в пятерку лучших игроков года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Президент «Урала» Григорий Иванов поставил на первое место полузащитника «Зенита» Вендела.

Также в его пятерку вошли: Вильмар Барриос («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Илья Помазун («Урала»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).