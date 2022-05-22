Грешкович поделился мнением по поводу ухода Дзюбы из «Зенита»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович поделился мнением по поводу ухода нападающего Артема Дзюбы из «Зенита». О решении покинуть клуб футболист сообщил ранее, 22 мая.

«Думаю, что это обоюдное решение футболиста и клуба. Каждый человек сам решает, где ему лучше. Дзюба был и остается хорошей боевой единицей и обязательно продолжит свою карьеру. Уверен, что он сделает правильный выбор относительно будущей команды, а я желаю ему удачи и успехов», — цитирует Гершковича RT.

Он также подчеркнул, что футболист сделал многое для команды, отметив, что он не зря претендует на высокие титулы.

Ранее Дзюба написал прощальный пост, посвященный «Зениту».