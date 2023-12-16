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Сегодня, 21:31

Гранат высказался о возможном уходе Вендела из «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» и сборной России Владимир Гранат порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ и о том, как скажется возможный уход из команды полузащитника «Зенита» Вендела.

«Думаю, они найдут ему замену. Время есть хорошо поработать на трансферном рынке и продолжить борьбу. Успеет ли «Зенит» полноценно встроить нового игрока за 12 туров до конца сезона? Конечно, это будет тяжело, но на то и работа тренера. Надо, чтобы команда действовала как единый механизм, и чтобы тренер хорошо поработал над этим. Семак — топ-специалист российского чемпионата, думаю, он справится. Остается ли «Зенит» фаворитом? Нет, уже можно сказать, что «Краснодар» — один из претендентов на чемпионство, потому что они прошли 18 туров очень стабильно, и не зря сейчас занимают первое место», — приводит слова Граната Metaratings.ru.

Ранее журналист Radio Manchete Андре Луис сообщил, что Вендел попросил клуб отпустить его в бразильский «Фламенго» в зимнее трансферное окно. Затем в питерском клубе назвали слухами эту информацию. Агент игрока также заявил, что Вендел не просил о трансфере.

В текущем сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 18 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-vyskazalsya-o-vozmozhnom-ukhode-vendela-iz-zenita-315950/
Владимир Гранат
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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Спартак

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