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Гранат считает, что результативность Тюкавина в последних матчах связана с новым амплуа Смолова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о новой позиции форварда бело-голубых Федора Смолова.

«Честно говоря, мне очень нравится игра Смолова в новом для него амплуа — на позиции под нападающим. Он нашел себя в этой роли, и у него все отлично получается. Думаю, что личные качества Смолова помогли ему адаптироваться на новом месте на поле. Федор — очень умный, квалифицированный и мастеровитый футболист. Работа тренера, конечно, тоже дает о себе знать. К тому же Смолов сейчас является одним из самых опытных футболистов в команде, через него и должны проходить все мысли и идеи наставника. Вполне вероятно, что такая результативность Тюкавина в последних матчах связана в том числе с новым амплуа Смолова. Когда в команде на тебя рассчитывают как на главного форварда, это все-таки придает уверенности, а тут еще плюсом под тобой Смолов играет», — приводит слова Граната Legalbet.

В сезоне-2023/24 Смолов забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 21 матче за «Динамо» во всех турнирах.

Источник: https://legalbet.ru/news/granat-rezultativnost-tyukavina-v-poslednih-matchah/
Владимир Гранат
Федор Смолов
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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