Корнеев объяснил, почему Артур пока не оправдывает вложенные в него 15 миллионов
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев сравнил полузащитника команды Артура с экс-игроком сине-бело-голубых Малкомом.
— Артур стоит 15 миллионов? Не переплатил ли за него «Зенит»?
— Проблема Артура — в игровой системе «Зенита». На мой взгляд, он скорее не вингер, а «десятка». Считаю, бразилец сильно лимитирован на фланге. Пока то, что мы видим на поле в его исполнении, не оправдывает вложенные в трансфер деньги. Но давайте все же еще повременим с глобальными выводами.
— Семак считает, что Артур не дотягивает до уровня Малкома.
— Это очевидно. Они игроки с разных планет.
Артур перешел в «Зенит» из «Палмейраса» в зимнее трансферное окно. Он провел за сине-бело-голубых 2 матча в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».
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|Зенит
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|39-18
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2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
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3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
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4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
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5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
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6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
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7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
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8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
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9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
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10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
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11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
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12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
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13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
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Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
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Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
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Джон Кордоба
Краснодар
|9
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Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
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Константин Тюкавин
Динамо
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5