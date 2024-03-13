Корнеев объяснил, почему Артур пока не оправдывает вложенные в него 15 миллионов

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев сравнил полузащитника команды Артура с экс-игроком сине-бело-голубых Малкомом.

— Артур стоит 15 миллионов? Не переплатил ли за него «Зенит»?

— Проблема Артура — в игровой системе «Зенита». На мой взгляд, он скорее не вингер, а «десятка». Считаю, бразилец сильно лимитирован на фланге. Пока то, что мы видим на поле в его исполнении, не оправдывает вложенные в трансфер деньги. Но давайте все же еще повременим с глобальными выводами.

— Семак считает, что Артур не дотягивает до уровня Малкома.

— Это очевидно. Они игроки с разных планет.

Артур перешел в «Зенит» из «Палмейраса» в зимнее трансферное окно. Он провел за сине-бело-голубых 2 матча в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».