Известный певец, поэт и композитор, давний болельщик «Спартака» Александр Градский в интервью «СЭ» отметил, что чемпионскую команду красно-белых во многом собрал Дмитрий Аленичев.

— Массимо Каррера был вторым тренером у Аленичева, — cказал Градский. - Кто команду ту сделал? Кто придумал команду «Спартак», которая стала чемпионом?

— У той победы много отцов. Каррера, игроки, Жирков, Измайлов...

— Это была команда Аленичева. Другое дело, что Аленичев — не генерал-лейтенант. Он — спокойный человек, блестящий игрок. Пока у него не получается быть командиром, таким, каким стал Каррера. Итальянец неожиданно вышел из-за спины Аленичева и ту команду, которую сделал Аленичев, настроил на нужный лад. Завел ее.

Можно построить великолепную машину, но при этом не понимать, как ее заводить. Вот стоит эта машина, а ключей нет. Аленичев тыркался- пыркался, не знал, как ее завести. Аленичев ушел — подошел Каррера, достал ключи из кармана, завел машину. Он — красавец, умник, эмоциональный человек, его полюбили болельщики. Все стали ему помогать. В том «Спартаке», на секундочку, были Фернанду, Зе Луиш, Луиз Адриану, Промес. (Андрей Сизякин)

Интервью Гладского полностью здесь