Гойкович заявил, что российское гражданство ему бы не помешало в жизни
Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович заявил, что российское гражданство ему бы не помешало в жизни.
«Пока говорил об этом только с журналистами, а с клубом — нет. У меня контракт до конца сезона, может, в следующем году поднимем эту тему. Считаю, что если я играю в России, неплохо бы иметь российское гражданство. Так я могу помочь клубу уменьшить количество легионеров в заявке, упрощается визовый вопрос. Жизнь с российским гражданством точно станет легче. Допускаю ли, что после завершения карьеры останусь жить в России? Почему нет? Мне здесь нравится, чувствую здесь себя счастливым, мне всего хватает. Но я надеюсь отыграть еще 8-9 лет, посмотрим, что к тому моменту будет со здоровьем, как сложится жизнь», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».
Гойкович выступает за «Оренбург» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах.
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4
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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