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Гойкович заявил, что российское гражданство ему бы не помешало в жизни

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович заявил, что российское гражданство ему бы не помешало в жизни.

«Пока говорил об этом только с журналистами, а с клубом — нет. У меня контракт до конца сезона, может, в следующем году поднимем эту тему. Считаю, что если я играю в России, неплохо бы иметь российское гражданство. Так я могу помочь клубу уменьшить количество легионеров в заявке, упрощается визовый вопрос. Жизнь с российским гражданством точно станет легче. Допускаю ли, что после завершения карьеры останусь жить в России? Почему нет? Мне здесь нравится, чувствую здесь себя счастливым, мне всего хватает. Но я надеюсь отыграть еще 8-9 лет, посмотрим, что к тому моменту будет со здоровьем, как сложится жизнь», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Гойкович выступает за «Оренбург» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/renato-gojkovich-esli-ya-igrayu-v-rossii-neploho-by-imet-rossijskoe-grazhdanstvo/
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