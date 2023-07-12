Вальдемар Антон отказал «Зениту»
26-летний немецкий центральный защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон отказался переходить в «Зенита».
«Зенит» контактировал с игроком, Вальдемар был готов сменить команду. У футболиста была возможность за полгода получить российский паспорт и не считаться легионером в РПЛ», — приводит слова источника Legalbet.
Источник отметил, что футболист, скорее всего, перейдет в один из испанских клубов.
В бундеслиге Антон выступает с 19 лет, он также играет за молодежную сборную Германии. В этом сезоне футболист провел 21 матч за «Штутгарт», сделав одну результативную передачу.
Источник: https://legalbet.ru/news/15636801/
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|Оренбург
|0
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|0
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|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0-0
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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