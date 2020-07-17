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«Готов и открыт прекрасным возможностям, которые ждут меня впереди». Шюррле попрощался с болельщиками

16:19
Андре Шюррле. Фото Instagram.
Андре Шюррле. Фото Instagram.
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Бывший нападающий «Спартака» и сборной Германии Андре Шюррле подтвердил, что принял решение завершить карьеру.

— Всем привет. Хотел сообщить вам, что я решил завершить карьеру профессионального футболиста, — написал Шюррле в Instagram. — От себя и от лица своей семьи хочу поблагодарить каждого, кто был рядом в течение этих феноменальных лет. Поддержка и любовь, которой вы делились со мной, были потрясающими. О таком я и просить не мог! Теперь я готов и открыт прекрасным возможностям, которые ждут меня впереди.

29-летний Шюррле является чемпионом Англии с составе «Челси», обладателем Кубка и Суперкубка Германии в составе «Вольфсбурга». Национальный Кубок также покорялся ему с «Боруссией». Со сборной Германии форвард стал чемпионом мира в 2014 году.

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