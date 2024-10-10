Агент Тюкавина: «Думаю, на следующей неделе он начнет тренироваться с командой»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья футболиста.

«У нас еще время есть. Я думаю, на следующей неделе начнет тренироваться с командой. Не вижу проблем», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее пресс-служба сборной России сообщила, что футболист пропускает сбор национальной команды из-за ОРВИ.