Кафанов: «Не заметил никакого снижения интереса к футболу в России»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов не считает, что в стране произошло снижение интереса к футболу.

В сентябре ВЦИОМ сообщил, что, согласно опросу, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77 процентов. В декабре результаты исследования показали, что футбол не является национальным видом спорта в России.

«Интерес к футболу в России снизился? Три года назад нас отстранили от международных соревнований. Тогда было популярно мнение, что из РПЛ уедут все лучшие футболисты, а люди перестанут ходить на футбол. Этого не произошло. Болельщиков на стадионах не стало меньше, поэтому нет.

Никакого снижения интереса к футболу в последние годы не заметил. На матч с Сербией просто не было свободных билетов. У нас ребята искали билеты своим друзьям и не всегда их хватало. А ведь это товарищеский матч. Представьте, если бы был официальный, — собрались бы целые «Лужники», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».