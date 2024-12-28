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Сегодня, 17:35

Кафанов: «Не заметил никакого снижения интереса к футболу в России»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов не считает, что в стране произошло снижение интереса к футболу.

В сентябре ВЦИОМ сообщил, что, согласно опросу, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77 процентов. В декабре результаты исследования показали, что футбол не является национальным видом спорта в России.

«Интерес к футболу в России снизился? Три года назад нас отстранили от международных соревнований. Тогда было популярно мнение, что из РПЛ уедут все лучшие футболисты, а люди перестанут ходить на футбол. Этого не произошло. Болельщиков на стадионах не стало меньше, поэтому нет.

Никакого снижения интереса к футболу в последние годы не заметил. На матч с Сербией просто не было свободных билетов. У нас ребята искали билеты своим друзьям и не всегда их хватало. А ведь это товарищеский матч. Представьте, если бы был официальный, — собрались бы целые «Лужники», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Виталий Кафанов
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
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Краснодар – Кр. Советов
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Химки – Факел
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