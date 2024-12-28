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Сегодня, 12:00

Барриос рассказал, что хотел бы вернуться играть в «Бока Хуниорс» или Колумбию

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, что хотел бы снова играть на своей родине в Колумбии.

Игрок проводит отпуск в своем родном городе Картахена-де-Индиас, где принял участие в выставочном матче на стадионе «Хайме Морон Леон», а также пообщался с местными СМИ.

«Вернутться в Колумбию? Здесь я хотел бы сыграть за две команды. Давайте подождем, чтобы посмотреть, что произойдет. Названия говорить не буду, а цвета — желтый и зеленый.

Я действительно не могу сказать. Правда в том, что у меня есть контракт с «Зенитом» до 2027 года. Я продолжаю наслаждаться пребыванием там со своей семьей, я счастлив там, и мы надеемся вернуться [на родину] в какой-то момент. Если такая возможность появится, пусть это будет благословением для моей семьи», — сказал колумбиец Noticias de Caracol.

Также футболист признался, что для него осталась незакрытой целью победа в Кубке Либертадорес. В 2018-м году Барриос в составе «Бока Хуниорс» проиграл в финале турнира «Ривер Плейту».

«Эта заноза до сих пор сидит во мне. До сих пор есть желание поквитаться с «Ривером». Но мое желание [вернуться] и желание «Боки» — не одно и то же», — добавил игрок.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года, став 6-кратным чемпионом России в составе петербургского клуба.

Источник: Noticias de Caracol
Вильмар Барриос
ФК Бока Хуниорс
ФК Зенит
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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