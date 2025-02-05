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Сегодня, 17:12

Гранат о зимних трансферах «Спартака»: «Это существенная заявка в борьбе за чемпионство»

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Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат высказался о зимних трансферах московского клуба.

«Не сказал бы, что «Спартак» идет ва-банк в расчете на чемпионство с возможными трансферами Солари, Илича и Гарсии, — приводит Legalbet слова Граната. — Но это, конечно, существенная заявка в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне. Для «Спартака» такая масштабная зимняя трансферная кампания — редкость, но для того же «Зенита» — нет. Поэтому если «Спартак» с такими покупками упустит чемпионство, тогда тут нужно будет смотреть на то, как они проиграют тому же «Зениту» или «Краснодару», в какой борьбе. От этого будет зависеть, можно ли это будет считать провалом или нет».

Иван Илич, Пабло Солари и&nbsp;Леви Гарсия. 50 миллионов евро — за троих! «Спартак» пошел ва-банк, отговорок в борьбе за золото больше не будет

По информации СМИ, «Спартак» в ближайшее время закроет сделки по приобретению трех футболистов: аргентинского полузащитника Пабло Солари, сербского хавбека Ивана Илича и нападающего из Тринидада и Тобаго Леви Гарсии. Суммарно «Спартак» потратит на новичков в зимнее трансферное окно примерно 50 миллионов евро.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 37 очков и занимают третье место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на два балла.

Источник: legalbet.ru
Владимир Гранат
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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