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Гончаренко рассказал, почему Вентура произвел на него сильное впечатление

13:29
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, кто оказал на него наибольшее влияние.

— Кто из тренеров больше всего повлиял на меня? Бывший тренер сборной Италии Джанпьеро Вентура, — признался Гончаренко в интервью клубному телевидению. — Я был у него в Бари и он произвел на меня очень сильное впечатление. К сожалению, в сборной Италии у него не получилось. Но он как тренер и его видение игры оказались мне очень интересны. Даже Спалетти говорил: «Если хочешь что-то почерпнуть, то надо общаться с Вентурой».

Можно выделить Клоппа, Гвардьолу или Моуринью, но понравился мне именно Вентура. Он был в Минске и дал интервью фразу из которого я жене прям поцитировал и сказал повесить на стене. У него спросили: «А чем занимается ваша жена?» На что он с юмором ответил: «Жена занимается тем, что тратит заработанные мною деньги».

ЦСКА после 22 туров с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Чемпионат России приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=4EYRdKVyN_I

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