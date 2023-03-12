Гончаренко: «Важно устранить сильные стороны «Спартака», насколько это возможно»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

«Сможет ли «Урал» обыграть «Спартак»? Посмотрим, это первый матч. Мы только со «Спартаком» играли [в чемпионате России]. Нам важно подойти в хорошем состоянии, важно понимать, как играть против «Спартака» в атаке, важно устранить их сильные стороны, насколько это возможно», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Команды уже встретились в 18-м туре РПЛ. Встреча завершилась вничью (2:2). Первый матч между «Спартаком» и «Уралом» в Кубке России пройдет на «Открытие Арене» во вторник, 14 марта.