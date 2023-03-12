Маслов не считает Промеса легендой «Спартака»

Защитник «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос «СЭ», можно ли считать Квинси Промеса легендой клуба.

В матче с «Факелом» (3:2) в 19-м туре РПЛ нападающий забил 100-й и 101-й гол за красно-белых.

«Не буду никого записывать при жизни в легенды. Но, безусловно, Квинси внес огромный вклад в историю «Спартака». Он забил огромное количество мячей и находится в топе даже среди русских футболистов. Это о многом говорит. Ему действительно важен «Спартак», — сказал Маслов «СЭ».

В текущем сезоне нападающий сыграл в 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.