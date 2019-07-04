Гончаренко отметил, что ЦСКА есть, что улучшать

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ​оценил австрийский сбор и игры на товарищеском предсезонном турнире Кубке Париматч Премьер.

– Виктор Михайлович, как оцените австрийский сбор и участие в турнире?

– Матч с "Ростовом" чем-то похож на все предыдущие: мы пропускаем и пытаемся эту ситуацию исправить, отдаем очень много сил, у нас это не получается… Мы достаточно давно не одерживали волевых побед, наверное, есть над чем подумать, но структура игры у нас та же: моментами неплохо атакуем, находим правильные ситуации, чтобы обострить эпизоды у ворот соперника, но допускаем ошибки в обороне. Это вполне естественно, потому что футбол базируется на ошибках – если ты не ошибаешься, счет может быть 0:0.

Нам есть, что улучшать: игру в защите, расположение опорных полузащитников. Марио, Влашич, Сигурдссон, который пропустил, по сути, весь турнир, добавят нам динамики в атаке. У нас есть резерв, который мы должны использовать – как командный, так и в отношении каждого футболиста, потому что их у нас немного.



Перед стартом официальных игр еще один матч. Зная ребят, могу сказать, что у нас нет какой-то неуверенности, смотрим в будущее с оптимизмом. Важно подойти к сезону с ощущением опасности, которое у нас отсутствовало при возобновлении предыдущего чемпионата перед матчем с тульским "Арсеналом".

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