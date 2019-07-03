Гончаренко доволен работой ЦСКА во время турнира в Австрии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед игрой Кубка Париматч Премьер с "Ростовом" сказал, что он доволен работой команды во время предсезонной подготовки.

- Поработали хорошо, далеко продвинулись в понимании атаки и обороны, получили очень хорошую практику, такое сопротивление, какое нам нужно, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер" - Результат? Всем хочется побеждать, но он отходит на второй план. Когда футболисты долго играют за сборные и позже выходят из отпуска, то мы спокойно относимся к этому. Влашича можно будет спокойно внедрить в игру и все объяснить ему. Задачи на матч с "Ростовом"? Правильно действовать в обороне, атаку улучшить, посмотреть стандартные положения и получить необходимую игровую практику, чтобы лучше стартовать.

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